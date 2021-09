Vinhas velhas de São Mamede: nova aposta para vinhos premium

Há cada vez mais produtores interessados nas vinhas velhas da serra de São Mamede. O objetivo é fazer vinhos de qualidade para mercados exigentes.

Com a vindima a chegar ao fim é preciso colher com saber, não deixar para trás, mas ir apanhando uvas no momento certo de maturação e aquelas que devem entrar no ponto, na adega.

Na região de São Mamede, onde o património mais valioso foi instalado, em muitos casos, há mais de 100 anos o processo é ainda mais delicado.

Estas vinhas velhas, em pleno parque natural, onde a precipitação anual é superior ao resto do Alentejo e existem fortes amplitudes térmicas são cada vez mais apetecíveis para criar vinhos de eleição.

Muitas marcas estão a escolher pequenas vinhas velhas para apurar rótulos exclusivos.

O gigante dos vinhos tem em marcha um investimento importante numa nova adega na serra de São Mamede.

