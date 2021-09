Cerca de 28 comerciantes de Bragança uniram-se através de permutas de promoção cruzada dos seus negócios.

A ideia da Associação Comercial de Bragança é ter montras criativas e apelativas que, além de mostrarem os produtos da própria loja, possam também promover artigos do vizinho e vice-versa.

Esta parceria entre as lojas vai preencher as montras até ao fim do mês.