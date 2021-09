Milhares de voluntários recolhem lixo das praias portuguesas

Milhares de voluntários participaram este sábado numa campanha de recolha de lixo, nas praias nacionais do Minho ao Algarve, mas também nas ilhas.

A iniciativa, no âmbito do Dia Europeu da Limpeza do Lixo Marinho, conta com a colaboração de centenas de associações e escolas do país.

A Fundação Oceano Azul levou também voluntários ao fundo do mar. Entre os 22 mergulhos promovidos, procurou-se o lixo que contamina a futura área marinha protegida da Pedra do Valado, ao largo da costa algarvia.

O objetivo da iniciativa é despertar consciência para a contaminação dos oceanos por microplásticos.

