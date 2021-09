Detidas 23 pessoas nas últimas 24 horas na área metropolitana de Lisboa

A PSP deteve no sábado 23 pessoas, durante várias operações policiais realizadas na área metropolitana de Lisboa, incluindo por posse de droga e de arma ilegal, indicou este domingo aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP refere que os 23 detidos durante o dia de sábado, "através de diversas operações policiais", incluem oito por falta de habilitação legal para conduzir, seis por condução sob o efeito de álcool, dois por falsificação de documento, um por tráfico de estupefacientes, um por posse ilegal de arma, um por crime de dano e outro por furto em estabelecimento comercial.

Foram ainda detidas três pessoas em cumprimento de mandados de detenção, incluindo um por violência doméstica, precisou à Lusa o oficial de dia do Cometlis.

Na nota, a Polícia de Segurança Pública referiu ainda que apreendeu cerca de 66 doses de heroína e uma arma branca durante as operações de rotina e prevenção, conduzidas entre as 00:00 e as 23:59 de sábado.

Os detidos vão ser presentes ao Ministério Público na segunda-feira, disse à Lusa o oficial de dia do Comando Metropolitano de Lisboa.