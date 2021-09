Disparos em Palmela: PJ afasta relação com campanha do CDS 

A GNR afasta a hipótese dos disparos em Palmela, no local onde estava a candidata do CDS à junta de freguesia, estarem relacionados com a campanha eleitoral.

Eram 22:30 quando ocorreram os quatro disparos na Avenida dos Caminhos de Ferro, em Palmela.

A candidata e o marido, que estavam no local a colocar um cartaz, não conseguiram identificar os autores dos disparos. No entanto, confirmam que estavam numa motorizada e que eram duas pessoas.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Até ao momento, as identidades dos autores dos disparos continuam desconhecidas.

