A modalidade Casa Aberta, usada no processo de vacinação contra a covid-19, vai ser adaptada às Lojas do Cidadão. Nos próximos oito sábados, dez lojas vão estar abertas apenas para renovar o cartão de cidadão e o passaporte.

O objetivo é ultrapassar os atrasos na renovação de passaportes e cartões de cidadão provocados pelos meses de confinamento devido à pandemia.

As lojas do cidadão regressaram ao atendimento presencial sem marcação no início do mês. Desde então, aumentou o número de pessoas a procurar estes locais.

As senhas de cada dia são conciliadas com o número de agendamentos previstos e podem esgotar nas primeiras horas, consoante a procura.