Construção da barragem do Alvito poderá avançar em breve

Depois de dez anos de espera, pode finalmente avançar a construção da barragem do Alvito. As Comunidades Intermunicipais uniram-se para tentar acelerar o projeto. Autarcas e ambientalistas concordam que é uma obra essencial para a região.

As Comunidades Intermunicipais da Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Beira Baixa assinaram, este mês, um documento conjunto para a construção da barragem do Alvito, no rio Ocreza, por considerarem tratar-se de "um fator decisivo" para a sustentabilidade dos seus territórios.

Estas comunidades defendem que a obra é determinante para a sustentabilidade de uma vasta região e das atividades económicas que dependem deste recurso.

Em causa está o facto dos caudais lançados pela barragem de Alcântara em direção a Portugal durante o período crítico serem extremamente irregulares.

A isto acresce a falta de armazenamento e de capacidade de regularização do leito do Tejo que decorre da escassez de água nas barragens do Fratel e Belver.

Esta pretensão surge numa altura em que o caudal do Tejo atingiu mínimos históricos o que está a causar inúmeros prejuízos a nível económico, nomeadamente aos agricultores e pescadores deste território.

O processo está presentemente nas mãos da Agência Portuguesa do Ambiente, a qual, após uma década sobre o início do projeto, está agora a elaborar um estudo sobre a construção desta barragem.