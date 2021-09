Portugal aceita pedido de extradição de indiano detido por suspeitas de terrorismo 

O Estado português aceitou o pedido das autoridades indianas para extraditar Iqbal Singh, detido há dois meses em Lisboa, por suspeitas de pertencer a uma organização terrorista.

O arguido opõe-se ao pedido de extradição e garante que se voltar à Índia corre o risco de ser condenado à pena de morte ou à prisão perpétua.

De acordo com a polícia indiana, o homem não tinha emprego em Portugal e vivia do dinheiro terá conseguido ganhar através do negócio da heroína.

A droga seria escondida em vários campos agrícolas na Índia, antes de viajar para o destino final: Punjab, a terra-Natal, Caxemira e Paquistão.

Aos 20 anos, já era dono de várias propriedades usadas como esconderijos da droga.

As autoridades referem que "os fundos obtidos com a venda da heroína estavam a ser usados pelo Hizbul Mujahideen para financiar ataques terroristas em Jammu e Caxemira".

Detido em Lisboa

Iqbal Singh veio para Lisboa, onde requereu autorização de residência com recurso a um passaporte alegadamente falso.

Agora, com 26 anos, está detido na prisão de Lisboa por suspeitas de pertencer ao maior grupo insurgente do Paquistão, de cariz islâmico, e cujo objetivo é conquistar a região de Caxemira.

O Governo indiano pediu a Portugal a extradição do homem. Em resposta, o Estado português solicitou a garantia solene de que, caso seja extraditado, não seria sujeito a pena de prisão superior a 25 anos, o limite previsto pelo código penal.

A garantia, já dada pelo Estado indiano, é desvalorizada pelo arguido, que diz correr o sério risco de ser condenado à morte ou a prisão perpétua.

Em 2004, aconteceu com Abu Salem, que foi extraditado pelas autoridades portuguesas e, ao contrário do prometido, foi condenado a prisão perpétua, na Índia.

