Apresentadas várias queixas na Ordem dos Médicos contra Fernando Nobre 

O Conselho de Disciplina da Ordem dos Médicos abriu esta terça-feira formalmente um processo disciplinar a Fernando Nobre.

Em causa estão as declarações do médico fundador da AMI, numa manifestação de negacionistas, há pouco mais de uma semana.

A SIC sabe que a Ordem dos Médicos recebeu várias queixas e nem todas da área médica, algumas com mais do que um subscritor.

Escreveram à Ordem dos Médicos indignados com o peso das palavras do médico, que um dia foi candidato à Presidência da República e que também quis sentar-se na cadeira mais importante do Parlamento, agora ocupada por Ferro Rodrigues.

Fernando Nobre criticou, durante um protesto negacionista, as vacinas contra a covid-19, a utilização de máscaras e os medicamentos indicados pela comunidade médica e científica para quem contraiu a doença.

Acusou ainda os colegas de ganharem maiores salários por trabalharem nos chamados covidários.

Fernando Nobre não respondeu ao convite da SIC para uma entrevista. Tem agora 15 dias, mais sete, para apresentar a sua defesa antes do caso ser discutido em plenário da Ordem dos Médicos.

