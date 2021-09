Dominado incêndio em Mondim de Basto

O incêndio que deflagrou na segunda-feira à noite numa zona de mato em Ermelo, no concelho de Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, foi dado como dominado às 05:29, segundo fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Vila Real disse à Lusa que o incêndio, cujo alerta foi dado às 22:36 de segunda-feira, foi dado como dominado às 05:29.

Às 07:00, estavam no local 113 operacionais, com o apoio de 32 veículos.

De acordo com CDOS de Vila Real, o fogo está a lavrar numa área "com um declive bastante acentuado" e com acessos dificultados.

Pelas 01:20, o segundo-comandante operacional distrital do CDOS de Vila Real, Borges Machado, dava conta de um forte vento, na ordem dos 40 quilómetros por hora, que estava a dificultar o combate, e indicava que iriam ser pedidos mais meios para o local.