Falta de médicos e más condições no Hospital de São Bernardo em Setúbal

A Ordem dos Médicos alerta para a falta de camas no Hospital de São Bernardo em Setúbal. Na segunda-feira, o presidente do Conselho Regional do Sul visitou as instalações e verificou 47 doentes em macas, nos corredores do Serviço de Urgência.

Alexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos concluiu que há falta de médicos no Hospital de São Bernardo em Setúbal. Para além disso, verificam-se "más condições", que não permitem receber utentes com conforto e segurança.

A situação demonstra uma insuficiente capacidade do Hospital, com "deficiências graves", garante, que foram mascaradas pela pandemia.

Ao longos dos últimos dois anos, o Hospital não tem conseguido captar novos médicos e Alexandre Lourenço lembra que a maior parte dos clínicos têm mais de 50 anos que continuam a fazer mais de 500 horas extraordinárias.

Os mais novos, especialistas, não ficam devido às dificuldade de contratação imediata e pelas más condições do Hospital e acabam por optar por outros hospitais públicos ou privados.

Acusa o Hospital de Setúbal de contratar sistematicamente empresas externas que enviam tarefeiros, que não são a solução para o problema.

Alexandre Valentim Lourenço alerta que se no inverno houver uma epidemia de gripe, o número de macas nos corredores vai ultrapasssar as 100.

VEJA TAMBÉM: