Papa Francisco nomeia João Lavrador como Bispo de Viana do Castelo

O Papa Francisco nomeou hoje João Evangelista Pimentel Lavrador novo bispo diocesano de Viana do Castelo, sucedendo a Anacleto Oliveira, que morreu em setembro de 2020 num acidente de viação, informou a Conferência Episcopal Portuguesa.

"A Conferência Episcopal saúda esta nomeação para a Diocese de Viana do Castelo, que ansiava a chegada de um novo Pastor após o falecimento de D. Anacleto Cleto, e deseja a D. João Lavrador um frutuoso ministério pastoral", refere em nota hoje divulgada.

João Evangelista Pimentel Lavrador nasceu a 18 de fevereiro de 1956, em Seixo, concelho de Mira, diocese de Coimbra.

Após a ordenação sacerdotal em Coimbra, a 14 de junho de 1981, foi colocado como vice pároco na paróquia de Pombal, na qual se dedicou especialmente à pastoral juvenil.

Em 7 de maio de 2008 é nomeado Bispo Titular de Luperciana e Auxiliar do Porto e, em 2015, é nomeado Bispo de Angra, nos Açores.

A nomeação foi "acolhida com "imensa alegria" pela Diocese de Viana do Castelo que vinha apelando à nomeação do sucessor de Anacleto Oliveira, que morreu em setembro de 2020 num acidente de viação.

Em comunicado hoje enviado às redações, a Diocese de Viana do Castelo agradece ao Papa Francisco "a graça do pastor que Deus envia" e diz acolhendo "em festa o pastor de esperança para o Alto Minho".

"Manifestando, desde já, a disponibilidade na edificação desta mesma igreja em espírito de comunhão, participação e missão e, na fidelidade à ação pastoral dos seus antecessores, queremos ser sal da terra e luz do mundo, para arder e iluminar e, assim, fermentar a nova seiva de um Alto Minho justo e mais cristão", sublinha a nota.

O anterior bispo de Viana do Castelo, Anacleto Oliveira, morreu aos 74 anos, na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Autoestrada do Sul (A2) perto de Almodôvar, no distrito de Beja.

Anacleto Oliveira celebrou, em agosto de 2020, 50 anos de ordenação e 10 anos como bispo de Viana do Castelo.

A diocese de Viana do Castelo, fundada através de uma bula do beato Paulo VI, publicada a 03 de novembro de 1977, abrange os 10 concelhos do Alto Minho.

A diocese integra 291 paróquias espalhadas pelos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo e tem cerca de 120 sacerdotes.