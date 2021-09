Creche gratuita até ao segundo escalão vai abranger 35 mil crianças

A partir desta quarta-feira a creche vai passar a ser gratuita para todas as crianças de famílias até ao segundo escalão de rendimentos. O Governo estima que a medida abranja 35 mil crianças.

Desde setembro do ano passado, as creches já eram gratuitas para o primeiro escalão e para o segundo filho das famílias no segundo escalão de rendimentos. A partir desta quarta-feira, o Governo alarga a medida, incluindo também as famílias no segundo escalão com apenas um filho.

A medida aplica-se às creches, creches familiares e amas da rede pública, de IPSSs ou outras entidades com acordos de cooperação.

Tem efeito a partir de 1 de setembro, o que significa que as famílias abrangidas que já pagaram este mês vão ser notificadas pela Segurança Social e reembolsadas. Ao Governo caberá pagar às instituições uma compensação igual à que seria cobrada às famílias.

Veja também: