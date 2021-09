Dia Europeu sem Carros: ZERO pede mais transportes alternativos 

Cinco elementos da Associação Ambientalista ZERO vestiram-se esta quarta-feira de Zorro e foram para a Avenida da Liberdade, em Lisboa, chamar a atenção para os problemas do transporte automóvel e apelar ao uso de transportes alternativos.

"O Zorro efetivamente protege os mais pobres. E o importante é alertarmos para as pessoas que estão desprotegidas no que respeita à grande poluição que temos nos centros das cidades, quer em termos de ruído, quer em termos de poluição do ar derivada do tráfico rodoviário", disse Francisco Ferreira, da associação ZERO.