Encontros mágicos em Coimbra reúnem 18 artistas de oito países

Está aberta a 25.ª edição dos Encontros Mágicos em Coimbra, que decorre ao ar livre. Em diferentes pontos da cidade, como é já marca desta iniciativa, os artistas encantam quem assiste aos espetáculos de curta duração.

Interagem com o público através das mais variadas formas de ilusionismo

Este ano há artistas vindos da América do Sul, dos EUA e de vários países da Europa. Ao todo juntam-se 18 artistas de oito nacionalidades. Alguns repetem a presença, mas isso não diminuiu a atratividade criada ao longo dos anos.

Os encontros mágicos terminam no sábado com uma de duas galas no Convento de São Francisco depois de uma semana recheada de espetáculos ao ar livre.