Homem morre durante trabalhos num campo de futebol em Lousada

Um homem morreu esta quarta-feira ao manobrar uma máquina giratória que embateu num muro, em trabalhos que decorriam num campo de futebol em Lousada, distrito do Porto, disse fonte dos bombeiros.

A vítima, que aparentava 50 anos de idade, trabalhava numa empresa que está a realizar obras no campo de jogos da localidade de Lustosa, acrescentou a fonte.

O alerta para a ocorrência foi registado às 16:01

No local, estiveram os Bombeiros de Lousada, com nove operacionais e três viaturas, e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, que confirmou o óbito.

A GNR tomou conta da ocorrência.