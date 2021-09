Portugal celebra 45 anos no Conselho da Europa

Portugal celebra hoje 45 anos como membro do Conselho da Europa renovando o seu compromisso com a organização, na qual tem tido uma "participação ativa e empenhada", indicou esta quarta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Num comunicado, o MNE lembra que Lisboa acolhe a sede do "Centro Norte-Sul", para a Interdependência e Solidariedade Mundiais do Conselho da Europa, e "tem tido uma participação ativa e empenhada na organização e na defesa dos seus valores".

"O Centro constitui uma plataforma de cooperação multilateral para a promoção do Estado de Direito, democracia e direitos humanos, potenciando o diálogo com Estados não Membros do Conselho da Europa, em especial do Mediterrâneo, reforçando o diálogo intercultural e intercivilizacional", adianta.