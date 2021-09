Preventiva para dois suspeitos de raptarem criança em Leiria para forçar casamento

Dois dos três homens detidos pela Polícia Judiciária (PJ) suspeitos de raptarem uma criança em Leiria para forçar o casamento com um menor vão aguardar julgamento em prisão preventiva, disse esta quarta-feira à Lusa fonte desta polícia.

O terceiro arguido ficou em liberdade, condicionada a apresentações periódicas, adiantou a mesma fonte.

Esta quarta-feira, a PJ anunciou ter detido três suspeitos, elevando para oito o número de detenções no âmbito deste inquérito.

Em comunicado, a PJ informou que, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve, na terça-feira, "três suspeitos de crimes de rapto, tentativa de homicídio, danos com arma de fogo e abuso sexual de criança, nas cidades de Leiria e Marinha Grande, na sequência da emissão dos respetivos mandados" pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.

Esta operação surgiu na sequência de outra, efetuada em 22 de junho, data em que foram detidos três homens e duas mulheres, entre os 26 e os 51 anos, suspeitos da prática dos mesmos factos, e que se encontram em prisão preventiva.

Então, uma sexta pessoa foi identificada como estando envolvida na consumação destes crimes.

A PJ explicou no comunicado emitido esta quarta-feira que este caso foi desencadeado "pela recusa de uma família em aceitar o 'casamento' da sua filha de 13 anos com um rapaz de igual idade".

"Os suspeitos, familiares do rapaz, agora todos detidos e indiciados por aqueles crimes, encetaram diversas ações criminais que, num primeiro momento, se consubstanciaram na tentativa de assassinato a tiro do pai da menor, danos com arma de fogo, nomeadamente numa viatura e numa casa, e tentativa de rapto da criança, e num segundo momento, na consumação do rapto e na tentativa de que esta consumasse relação sexual com o forçado pretendente", referiu o comunicado.