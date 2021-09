Transtejo/Soflusa cumpre segundo dia de greve

Os trabalhadores da Transtejo e Soflusa cumprem esta quarta-feira o segundo dia de greve. Ao contrário de ontem, a manhã foi mais calma para quem teve de atravessar o rio Tejo de barco.

Entre as 05:00 e as 09:20 não houve travessias devido à greve dos trabalhadores, que exigem atualização salarial. O cenário vai repetir-se entre as 16:30 e as 20:30.

Em esclarecimento à SIC, o Governo garante que o diálogo com os sindicatos é para continuar e que até já tem em vista uma solução para o impasse, mas não revela que solução é essa.

Veja também: