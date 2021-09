Workshop nos Açores focado em construir casas ecológicas que podem durar centenas de anos

Nos Açores, uma norte-americana está a ensinar a construir casas ecológicas. O curso, que tem a duração de dois meses inclui meditação e alimentação saudável.

À luz das velas e ao som da natureza, a manhã começa, na Quinta da Vida Beleza, com uma sessão de Yoga. Os participantes do workshop, preparam-se física e mentalmente para o longo do dia que têm pela frente.

Depois do aquecimento, o filho da instrutora, que também está a participar, faz o pequeno-almoço para todos.

Com o grupo conectado, começa a preparação do COB, uma mistura de terra argilosa, com areia, água e palha. Depois de calcada com os pés, vai servir para construir as paredes.

Uma satisfação que se prolonga durante várias semanas de aprendizagem e que passa por diversas etapas.

No total, uma destas casas custa cerca de 500 euros e dura centenas de anos.

Claudine Desiree já ensinou a técnica em 15 países, mas por agora vai ficar pelos Açores onde recebe participantes de todo o mundo.