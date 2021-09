Chuva preocupa produtores de vinho da Bairrada

Os produtores de vinho da Bairrada estão preocupados com o impacto da chuva da semana passada e da que está prevista para os próximos dias.

É o último dia da semana em que será possível apanhar cachos secos, na Bairrada. Acelera-se a vindima, porque a chuva está a chegar e ainda falta cortar 40% de todas as uvas tintas da região.

Nesta vinha de Anadia, apanha-se a casta Tinta Roriz, para as Caves de São Domingos. Noutros anos, a vindima terminaria a 10 de outubro, mas este ano, com a ameaça constante das chuvas, as uvas deverão estar todas nas caves até ao final deste mês.

Os cachos de branco, rosé e base de espumante já estão apanhados, fermentados e nas cubas.

A Bairrada tem 2.700 produtores de uvas e mais de 6.500 hectares de vinha, onde se espera este ano, uma produção muito semelhante à do ano passado.

Os confinamentos não tiveram impacto na venda dos tintos, mas provocaram uma grande quebra no comércio de espumantes. Em relação ao ano passado, as vendas de vinhos Bairrada crescem cerca de 20%, mas ainda assim, continuam 10% abaixo dos números do período pré-pandemia.

VEJA TAMBÉM: