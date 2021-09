Despiste de autocarro em Camarate faz vários feridos

Um despiste de um autocarro hoje de manhã em Camarate, concelho de Loures, causou pelo menos 14 feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, trata-se de um autocarro da Rodoviária de Lisboa que fazia o percurso Sacavém-Campo.

Contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Camarate, adiantou que o despiste ocorreu perto das 08:00 na Rua Campo do Rio, em Camarate, mas referiu que causou 11 feridos, 10 passageiros e o motorista do autocarro.

"O autocarro despistou-se, saiu da estrada e caiu numa ribanceira", disse a fonte.

A mesma fonte disse que os feridos foram transportados ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Às 08:50 estavam no local 26 operacionais, com o apoio de 12 veículos.

De acordo com o CDOS de Lisboa, estavam no local elementos dos Bombeiros de Camarate e Sacavém, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e PSP.