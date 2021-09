As fotos do dia: o último dia de campanha autárquica

Ao último dia de campanha autárquica, os líderes dos partidos apostam nas autarquias-chave para reconquistar, manter ou nas quais esperam eleger representantes.

Na Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS) e Carlos Moedas (pela coligação "Novos Tempos") vão ficar a saber o resultados das eleições, no domingo. Esta sexta-feira, é o último dia de arruadas e comícios.

O movimento ambientalista Fridays for Future convocou uma nova greve climática estudantil com agenda alargada a outros problemas sociais, com mais de 1.500 ações em vários pontos do mundo, incluindo protestos em 14 localidades portuguesas.