Aldeias de Trás-os-Montes: mais próximas ao poder local

Nas aldeias do interior do país há uma relação de grande proximidade com o poder local onde a eleição do presidente da Junta é voto direto, no candidato independentemente do partido.

A maior parte dos eleitores defende mais poderes, competências e meios para as Juntas de Freguesia.

As eleições são consideradas as mais importantes para a vida destas pequenas comunidades rurais do nordeste transmontano.

Em cada ato eleitoral renova-se a esperança de alcançar mais bem-estar e prosperidade nas pequenas comunidades do interior do país.