Despiste de um carro seguido de incêndio matou os três ocupantes

Três pessoas morreram, esta manhã, num despiste de automóvel seguido de incêndio, no Montijo. O alerta foi dado pouco antes das 8 horas.

O carro começou por despistar-se, ultrapassou o rail de proteção, embateu nestas árvores e incendiou-se.

O automóvel transportava 3 pessoas quando às 7h40 da manhã ocorreu o acidente. Nenhum dos ocupantes sobreviveu.

O despiste deu-se ao quilómetro 89 da estrada nacional 10 junto à localidade de São Gabriel, em Canha, no concelho do Montijo.

A estrada esteve parcialmente cortada e a viatura foi retirada do local ao final da manhã.

No local estiveram mais de 15 elementos dos bombeiros, INEM e GNR.

As causas do acidente estão agora a ser investigadas pelo Nucleo de Investigaçao Criminal em Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito da GNR de Setubal.