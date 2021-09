Guia para votar: destinado a mais de 9 milhões de portugueses

Este sábado é dia de reflexão para as eleições autárquicas marcadas no domingo. É importante saber até que horas pode votar, onde votar e que as regras sanitárias deverão ser tidas em conta.

ATÉ QUE HORAS PODE VOTAR?

As eleições autárquicas de 26 de setembro decorrem entre as 8:00 e as 20:00 (os Açores têm menos uma hora do que o continente e a Madeira).

ONDE VOTAR?

Para saber onde votar, pode consultar os cadernos de recenseamento e confirmar a freguesia ou distrito consular a que pertence. Pode fazer a pesquisa por nome ou por número de identificação civil (Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão).

TRÊS BOLETINS: O QUE SIGNIFICAM?

Ao chegar à mesa de voto ser-lhe-ão entregue três boletins: um verde para a câmara municipal, um amarelo para a assembleia municipal e um branco para a assembleia de freguesia.

REGRAS SANITÁRIAS:

Os eleitores devem: