Português detido na Alemanha foi extraditado para cumprir pena por crimes sexuais

Um português de 36 anos, detido na Alemanha, foi extraditado para o território nacional, para cumprimento de uma pena de dez anos de prisão pela prática de crimes sexuais em Portugal, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"A extradição surge na sequência da prática dos crimes de sequestro, pornografia de menores, atos sexuais com adolescentes, abuso sexual de crianças e violação, agravados, cometidos no ano de 2010 na zona do Bombarral [distrito de Leiria], sobre duas vítimas do sexo feminino, menores de idade", lê-se no comunicado.