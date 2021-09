A circulação na Linha Azul (Estádio do Dragão/Senhor de Matosinhos) do metro do Porto, que hoje esteve interrompida entre o Hospital Pedro Hispano e o Estádio do Mar, em Matosinhos, já foi restabelecida, informou a empresa.

No seu site na Internet, a Metro do Porto refere que "a linha já se encontra desimpedida e a circulação restabelecida".

A circulação esteve interrompida devido a uma inundação no viaduto do Hospital Pedro Hispano, Matosinhos.