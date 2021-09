Três mortos em despiste seguido de incêndio no Montijo

O despiste esta manhã de um veículo ligeiro de passageiros seguido de um incêndio na Estrada Nacional 10 perto do Lugar de São Gabriel, no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, causou três mortos.

O alerta foi dado às 7h42 e para o local foram enviadas seis viaturas dos bombeiros e cerca de 15 operacionais .

Segundo o Comando Distrital de operações de socorro de Setúbal, foram enviados para o local o INEM do Barreiro e a GNR.

As causas do despiste vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Setúbal da GNR.