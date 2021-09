Dia Mundial do Coração celebra-se esta quarta-feira

Esta quarta-feira celebra-se o Dia Mundial do Coração com o objetivo de alertar para os cuidados essenciais. A Fundação Portuguesa de Cardiologia organizou um circuito em forma de coração, com uma distância de cinco quilómetros.

O circuito partiu do Largo José Saramago e ao longo do dia, passará por várias zonas emblemáticas da cidade de Lisboa. O objetivo é sensibilizar os participantes para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis.

Ao longo do percurso de cinco quilómetros existirão vários pontos onde os participantes serão alertados para a importância dos cuidados a ter com o coração.

De acordo com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, a nível mundial, estima-se que mais de 500 milhões de pessoas sofram de doenças cardiovasculares, uma das principais causas de morte no mundo.

