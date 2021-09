Futuro do PSD: Conselho Nacional marcado para 14 de outubro

A 14 de outubro, Conselho Nacional do PSD vai debater resultados, em Lisboa, pela primeira vez desde que Rui Rio preside ao partido.

Lisboa será onde, dentro de duas semanas, haverá reunião do conselho nacional do PSD.

O encontro servirá para analisar os resultados das autárquicas, já discutidos esta terça-feira na Comissão Política Nacional.

A reunião prevê a análise da situação política, a convocação das eleições diretas para presidente do partido, aprovação do respetivo regulamento, bem como a marcação do 39.º Congresso do PSD.

A reunião ficou marcada para as 21:00 de 14 de outubro num hotel em Lisboa.

Na reunião da direção de terça-feira, segundo relatos feitos à Lusa, foi feito um balanço sobre o resultado autárquico - positivo, tal como na noite eleitoral -, mas não se debateu uma eventual recandidatura de Rui Rio à presidência do partido.

Autárquicas

Na madrugada de segunda-feira, Rio considerou que o partido teve "um excelente resultado", que o coloca em "melhores condições de vencer as eleições" legislativas de 2023, mas não quis ainda confirmar se será recandidato à liderança do PSD, para não misturar temas da vida interna com as autárquicas.

O PS venceu as autárquicas de domingo com 149 câmaras (148 sozinho e uma em coligação) e o PSD conquistou 114 autarquias (72 sozinho e 42 em coligação), melhorando os resultados das autárquicas de 2013 e de 2017, e com a vitória dos sociais-democratas em Lisboa, Coimbra, Portalegre ou Funchal.

