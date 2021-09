Juíza manda emitir mandados de captura internacionais para João Rendeiro

A juíza do processo em que João Rendeiro foi condenado a 10 anos de cadeia já mandou emitir mandados de captura internacional para prender o ex-banqueiro.

A SIC sabe que o despacho com carácter de urgência tem a data desta quarta-feira e que está nesta altura a ser formalizado para seguir para várias polícias, entre as quais Europol, Interpol, PSP e Polícia Judiciária.

A decisão da juíza surge na sequência da comunicação de João Rendeiro ao tribunal a dizer que não iria comparecer na próxima sexta-feira, onde era suposto serem-lhe alteradas as medidas de coação.

Os mandados de captura são emitidos para a colocar Rendeiro em prisão preventiva e não para o cumprimento da pena.

Advogados do BPP avisaram autoridades que João Rendeiro podia fugir

A equipa de advogados que representa o Banco Privado Português (BPP) avisou as autoridades que João rendeiro poderia fugir.

Com um processo já transitado em julgado e com uma pena de prisão efetiva em cima da mesa, a equipa de advogados que representa o BPP considera que a fuga de João Rendeiro era um cenário mais que provável.

"Trata-se de um cidadão que não tem nenhuma ligação forte a Portugal (...) e que tem aparentemente meios de subsistência e de angariação de rendimentos no estrangeiro", explica Paulo Sá e Cunha.

O advogado do BPP em liquidação, ainda há uma semana, no dia 22 de setembro, apresentou um requerimento em dois tribunais, a pedir que a medida de coação aplicada a João Rendeiro fosse agravada.

João Paulo Batalha, consultor de Políticas Anticorrupção e ex-presidente da Associação Transparência e Integridade, em entrevista à SIC Notícias, fala numa brutal negligência do sistema judicial.

"Ninguém tem o direito de se surpreender com esta fuga, porque tudo indicava que isto podia acontecer. João Rendeiro não tinha nada a perder", considera João Paulo Batalha.

A partir deste momento abre-se um processo de cooperação judiciária internacional, em que serão emitidos mandados de captura. Se João Rendeiro for detido vai depender do país: se tem ou não tratado de extradição com Portugal.

João Rendeiro garante que não vai voltar a Portugal

João Rendeiro, condenado na terça-feira a prisão efetiva num processo por crimes de burla qualificada, garante que não vai voltar a Portugal.

Num texto publicado esta terça-feira no seu blogue Arma Crítica, afirma que no decurso dos processos em que foi acusado fez várias deslocações ao estrangeiro e regressou sempre ao país mas diz-se injustiçado.

"No decurso dos processos em que fui acusado efetuei várias deslocações ao estrangeiro, tendo comunicado sempre o facto aos processos respetivos. De todas as vezes regressei a Portugal. Desta feita não tenciono regressar. É uma opção difícil, tomada após profunda reflexão", pode ler-se num texto publicado por João Rendeiro.

João Rendeiro revela que já pediu ao advogado para comunicar a decisão à justiça portuguesa e diz que se tornou "bode expiatório de uma vontade de punir os que, afinal, não foram punidos".

"Solicitei aos meus advogados que a comunicassem aos processos e quero por esta via tornar essa decisão pública", escreve.

O ex-presidente do Banco Privado Português afirma que vai tentar que as instâncias internacionais avaliem o modo como tudo aconteceu em Portugal: "Sinto-me injustiçado pela justiça do meu país", diz.

O fim do Banco Privado Português

O fim do BPP aconteceu há 11 anos, quando o Banco de Portugal retirou a autorização para o exercício da atividade bancária, depois de uma tentativa falhada de recuperar o banco. O processo de liquidação ainda decorre.

O ano de 2008, marcado pela crise económica, pôs a descoberto as fragilidades do BPP, um banco direcionado para a gestão de fortunas.

Em novembro, o pedido de 750 milhões de euros para salvar o banco de graves problemas de liquidez é recusado. João Rendeiro, líder da instituição, renuncia ao cargo e é o princípio do fim para o Banco Privado Português.

