Mais de um milhão de portugueses sem médico de família

Mais de 1 milhão de portugueses estão, neste momento, sem médico de família. O problema tem-se agravado nos últimos anos, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Em 2017, o primeiro-ministro prometeu que todos os portugueses teriam médico de família. Quatro anos depois, a promessa ainda não foi cumprida.

O número de utentes sem médico de família tem aumentado, sobretudo na região em que mais de metade das vacinas ficaram por preencher no úlimo concurso de medicina geral e familiar.

Em agosto deste ano, cerca de 700.000 utentes não tinham médico de família só na região de Lisboa e Vale do Tejo. Este problema levou a que o Bloco de Esquerda pedisse uma audição parlamentar com a Administração Central do Sistema de Saúde.

Em cinco anos, os recursos humanos em Lisboa, aumentaram 24%, assistiu-se à construção de novos centros de saúde, mas ainda assim a região continua a atrair poucos médicos de medicina geral e familiar.

Questionada sobre as soluções para este problema, a Administração Central de Sistema de Saúde diz apenas que estão a ser trabalhadas junto da tutela.

Este ano, Lisboa e Vale do Tejo já perdeu mais de 150 médicos de família e o número pode aumentar para perto de 200 até ao final do ano.

Entre outubro e novembro, haverá um novo concurso de medicina geral e familiar.

