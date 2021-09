Região de Lisboa regista metade dos casos de pessoas em situação de sem-abrigo

Portugal tem mais de 8.209 pessoas em situação de sem-abrigo, um aumento de 15% face a 2019. A região de Lisboa tem mais de metade de casos e a percentagem mais elevada regista-se no alentejo, nas localidade de Beja e Alvito.

Uma pessoa em situação de sem-abrigo vive na rua ou em espaços públicos como jardins e viadutos, em casas abandonadas, em abrigos de emergência, nos centros de alojamento temporário ou em quartos pagos pelos Serviços Sociais.

Em Portugal, no ano passado, havia 8.209 pessoas nesta situação. Em 2019 contabilizaram-se 7.107 sem-abrigos.

A maioria dos sem-abrigo são do sexo masculino, têm entre 45 e 64 anos são solteiros, de nacionalidade portuguesa, têm ensino básico e recebem o rendimento social de inserção. São pessoas que não têm teto ou casa há pelo menos um ano.

As principais causas apontadas para viverem em situação de sem-abrigo são a dependência de álcool ou drogas, desemprego ou a precariedade no trabalho e a falta de dinheiro associada a outros motivos.

A área metropolitana de Lisboa é a que tem mais pessoas em situação de sem-abrigo, com 4.786, com os concelhos de Lisboa, Cascais e Setúbal a liderarem.

Segue-se a área metropolitana do Porto com 1.213 pessoas em situação de sem-abrigo. Os concelhos do Porto, Gaia e Vila do Conde são os mais preocupantes.

Alvito regista 11 pessoas em situação de sem-abrigo por 100.000 habitantes e em Beja são 9. Esta região do país com crianças e jovens com menos de 18 anos.

O inquérito divulgado revela que no ano passado 485 pessoas deixaram a sitação de sem-abrigo e conseguiram uma habitação permanente. Uma subida de 39 por cento face a 2019.

