Um homem de 41 anos ficou hoje gravemente ferido, no concelho de Oleiros, depois de ter caído de um andaime com cerca de cinco metros de altura, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o acidente ocorreu cerca das 11:30, na freguesia de Álvaro, no concelho de Oleiros (distrito de Castelo Branco), e o homem sofreu vários traumatismos.



Devido à gravidade da situação, foi acionado o helicóptero do INEM para proceder ao transporte do ferido para os Hospitais da Universidade de Coimbra.



No local, estiveram os Bombeiros de Oleiros, a GNR e as equipas do INEM, num total de 10 operacionais, três veículos e um meio aéreo.