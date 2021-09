Portugueses gastam mais de 22 milhões de euros por dia em apostas online

Os portugueses gastam quase 1 milhão de euros por hora em apostas online. Portugal é o país da Europa que mais gasta em raspadinhas, segundo os dados foram divulgados do último relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogo.

Em tempo de pandemia, o vício do jogo começou a ganhar terreno em Portugal. As apostas bateram recordes nos primeiros seis meses deste ano.

Por dia gastam-se mais de 22 milhões de euros, isto é, quase 1 milhão de euros por hora.

A grande parte do dinheiro é gasto em sites que simulam as máquinas dos casinos e em apostas desportivas.

Quando não há controlo para um travão ao vício, muitos pedem ajuda e atualmente há 93.000 pessoas em Portugal a pedirem para serem proibidas de jogar.

Para além do jogo online, estudos mostram que há um outro vício, que tem ainda mais riscos associados, o da raspadinha.

Portugal é o país da Europa onde se gasta, em média por pessoa, mais dinheiro em raspadinhas. São mais de 4 milhões de euros todos os dias, o que corresponde a um gasto médio por pessoa de 160 euros por ano.

Com o número de jogadores a crescer, no ano passado foi criado um manual de boas práticas, à publicidade de jogos e apostas, que desaconselha a publicidade a jogos, em rádios e televisões, entre as 07:00 e as 22:30.

O Bloco de Esquerda quer ir mais longe e passar dos conselhos à lei e apresentou uma proposta para estabelecer limites à publicidade dos jogos.

