Revisão da Constituição: PSD quer reduzir número de deputados 

Rui Rio apresentou esta quinta-feira a revisão da Constituição portuguesa ao Grupo Parlamentar do PSD e diz que as alterações não são nenhuma revolução.

São mais de 50 alterações, onde se propõe a redução do número de deputados, dos atuais 230 para um número entre os 180 e os 215, em legislaturas que passam de 4 para 5 anos e com limitação de mandatos à semelhança do que acontece na Presidência da República.

Na proposta, o Chefe de Estado também é mencionado. Teria o mandato alargado de 5 para 6 anos e os poderes reforçados.

A proposta do PSD quer ainda aumentar a transparência do sistema judicial, com a integração de não-magistrados no Conselho Superior da Magistratura e no Ministério Público.

O projeto-lei deverá ser entregue ao Parlamento em outubro.



Veja também: