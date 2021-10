António Costa e Pedro Sánchez unidos por uma UE mais forte e aberta ao mundo

António Costa e Pedro Sánchez encerraram, esta sexta-feira, o Fórum la Toja, na Galiza. O primeiro-ministro português defendeu uma Europa mais forte e aberta ao mundo e sublinhou a importância de concretizar projetos de interligação entre Portugal e Espanha.

Com o Brexit, a ascensão da China e a viragem dos EUA para a Ásia, a Europa enfrenta novos desafios. António Costa defende que a União Europeia deve ser mais forte, coesa e aberta ao mundo. Para isso, diz ser decisiva a ratificação do acordo da EU com o Mercosul.

Pedro Sánche, líder do Governo de Espanha, está alinhado com o primeiro-ministro português. Ambos abrem o caminho a projetos comuns, como a rede ibérica de alta velocidade e o armazenamento de energia. O objetivo é combater o empobrecimento dos territórios fronteiriços dos dois países.

Do Fórum la Toja, sai um esboço do que serão temas cruciais a discutir na Cimeira Luso-Espanhola, que está marcada para o dia 28 de outubro.