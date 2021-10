Cinco bombeiros ficaram feridos sem gravidade no combate ao incêndio, esta quinta-feira, junto à nacional 10, num parque de resíduos no Seixal.

O alerta foi por volta das 19:40 e o fogo foi dominado ao fim de duas horas. O cansaço e a inalação de fumo foram os motivos apontados pelo 2º comandante dos Bombeiros do Seixal para a assistência a quatro operacionais no hospital. O quinto ferido foi assistido no local devido a uma entorse.

As imagens nas redes sociais, filmadas durante os primeiros momentos do incêndio, mostram o cenário com que os bombeiros se depararam à chegada ao local.

"Já estava com uma intensidade bastante grande e o que procurámos foi dar segurança às estruturas adjacentes", descreveu o 2º comandante dos Bombeiros do Seixal, referindo-se a uma bomba de gasolina e a uma empresa de pneus.

No terreno onde começou o fogo havia plásticos, madeiras e outros detritos. A reportagem da SIC falou com moradores que dizem ser uma zona habitual de acumulação de lixo, apesar das intervenções da Câmara Municipal.

Além do tipo de materiais e do fumo denso, também o vento forte preocupou as autoridades pelo risco de projeções e levou ao fecho da Estrada Nacional.

A zona é industrial, tem apenas algumas habitações que não chegaram a ser evacuadas, mas o fogo levou alguns familiares de moradores a deslocarem-se ao local.

Numa fase inicial, o incêndio alastrou a um pequeno pavilhão abandonado, mas a chegada de reforços impediu a progressão.

No combate estiveram 89 operacionais apoiados 33 veículos, incluindo uma máquina da Proteção Civil para a remoção dos detritos.