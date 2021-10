O arranque do ano letivo no Ensino Superior foi assinalado esta sexta-feira de manhã pelo ministro Manuel Heitor, numa visita à Universidade do Porto.

Depois de Braga e Aveiro, foi a vez da Universidade do Porto receber a visita de Manuel Heitor. No arranque do novo ano letivo, o ministro quis assinalar o regresso da comunidade académica às atividades letivas.

É um ano de desafios extra. Com mais de 49 mil novos alunos nas universidades e politécnicos, é preciso travar um possível aumento do abandono escolar provocado pelos efeitos da pandemia.

No alojamento estudantil a custos acessíveis, o objetivo é disponibilizar 15 mil camas até 2026.

