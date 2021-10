SIC é o canal mais visto há 32 meses consecutivos

A SIC mantém a liderança há 32 meses como o canal mais visto. O canal da Impressa lidera com o Jornal da Noite em prime time e com as novelas “Amor, Amor” e “A Serra". Também no passado domingo, a SIC venceu a noite eleitoral.

Nas manhãs, a Casa continua a ser a mais Feliz, a liderar com 19,6% de share. À tarde, é a Júlia Pinheiro que se mantém à frente das preferências dos telespetadores, com 18% de share nos dias úteis.

Aos domingos, os últimos episódios de “Quem Quer Namorar com o Agricultor” e o programa de Ricardo Araújo Pereira, “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” conquistaram o interesse dos portugueses.

O Jornal da Noite foi o mais visto de setembro, assim como a emissão da SIC nas Autárquicas, que alcançou um share na emissão de 20,3%. Para a performance do Jornal da Noite têm contribuído, de foram muito positiva, o Polígrafo, a opinião de Luís Marques Mendes e as Reportagens Especiais.

A SIC Notícias continua, também, como o canal mais visto pelos portugueses: terminou o mês com 2% de share.

São já 32 meses de liderança, a poucos dias da SIC celebrar os 29 anos.