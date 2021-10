Vindimas no Mosteiro de Santa Maria do Mar já arrancaram

As vindimas no Mosteiro de Santa Maria do Mar, em Cascais, já arrancaram. Destinam-se à produção do vinho de Carcavelos.

Dezenas de pessoas juntaram-se para a apanha da uva. A avaliar pelo primeiro dia, os resultados prometem.

A iniciativa quer juntar a tradição do vinho de Carcavelos e das vindimas com a comunidade. São quase 3 hectares de vinha, tratados de forma inovadora.

O vinho de Carcavelos que aqui vai ser produzido será repartido. Uma parte será comercializada e outra utilizada para eventos da Câmara.

Com o apoio dos locais e a aposta em novas técnicas de agricultura sustentáveis esperam-se grandes vinhos desta colheita.

Veja mais: