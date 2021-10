Divulgação de dados no portal Base: que consequências pode ter?

O portal Base, onde são publicados os contratos públicos, divulgou dados pessoais de cidadãos na internet. Depois da denúncia do semanário Expresso, o Ministério das Infraestruturas e Habitação, responsável pelo portal, bloqueou o acesso aos dados.

Helena Tapp Barroso, advogada especialista em proteção de dados, explica que há uma norma específica para a divulgação de informações ao nível da contratação pública e acrescenta que a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) vai analisar se esta divulgação constitui uma violação de dados pessoais.

“A lei que procedeu à execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) tem uma norma específica relativamente à divulgação de informação ao nível da contratação pública: sempre que seja necessário publicitar dados pessoais – como acontece, por exemplo, no portal Base – não devem ser publicados outros dados pessoais além do próprio nome, sempre que este seja suficiente para garantir a identificação do contraente público”, explica.