Entre nos bastidores da 25.ª gala dos Globos de Ouro

A 25ª Gala dos Globos de Ouro dá a conhecer os melhores do país em várias categorias. A noite deste domingo promete emoção e muitas surpresas, em direto do Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Mais de 650 pessoas trabalham, nos bastidores da maior galar do país, para que nada falhe. No palco, além de uma orquestra, estarão inúmeros artistas muito queridos do público como João Baião, Cláudia Vieira, Fernando Rocha, Mariana Pacheco, Ricardo Pereira e Luciana Abreu.

Este ano, devido à pandemia, não haverá passadeira vermelha no exterior, mas pode contar com o habitual desfile de elegância e glamour. Entre convidados e nomeados, estando previstas 1400 pessoas.

Serão conhecidos os vencedores das Categorias de Teatro, Cinema, Música, Humor, Ficção e Entretenimento, sem esquecer a Personalidade do Ano, a Revelação e o Prémio de Mérito e Excelência.