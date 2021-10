O relatório da investigação ao descarrilamento do Alfa Pendular em Soure, em julho de 2020, aponta erro humano, mas também responsabiliza a Infrestruturas de Portugal (IP).

O acidente entre um Alfa Pendular e um veículo de conservação de catenária (VCC) deu-se a 31 de julho de 2020.

No comboio seguiam 212 passageiros, no sentido sul-norte, com destino a Braga. Do acidente resultaram dois mortos, os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal que estavam no VCC, e 44 feridos, três dos quais graves.

A IP rejeita qualquer responsabilidade.