Senhas para "Casa Aberta" na Loja do Cidadão das Laranjeiras esgotaram em meia hora

Arrancou este sábado a modalidade “Casa Aberta” para a entrega e renovação do cartão de cidadão ou do passaporte. Na Loja do Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa, as 600 senhas disponíveis esgotaram pouco depois da abertura.

Quem chegou depois das 10:00 já não teve direito a nenhuma das 600 senhas disponíveis para o dia. Fica o descontentamento de quem veio até à loja do cidadão das Laranjeiras para tratar dos documentos e não conseguiu.

A modalidade Casa Aberta arrancou este sábado em nove lojas de cidadão e balcões de atendimento do pai. O objetivo é regularizar o que ficou em atraso devido à pandemia.

Esta modalidade estará em vigor nos próximos sete sábados, até dia 20 de novembro. Os utentes podem tirar as senhas previamente e acompanhar todo o processo no site mapa do cidadão.