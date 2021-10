Na loja do cidadão das Laranjeiras, uma das nove que este sábado está a funcionar até às 22:00, as senhas disponíveis no local esgotaram-se numa hora e meia.

Aos jornalistas, a secretária de Estado da Inovação e Modernização explicou que ao longo deste sábado ainda poderão haver desistências e ser possível abrir novos atendimentos.

Maria de Fátima Fonseca garante, no entanto, que os serviços em causa estão a funcionar na capacidade máxima.



"Casa Aberta" em 9 lojas do cidadão para entrega e renovação do cartão de cidadão e passaporte



A partir deste sábado e até dia 20 de novembro, estará a funcionar a modalidade "Casa Aberta" para entrega e renovação do cartão de cidadão e do passaporte.

A modalidade vai estar disponível em nove locais:

Lojas das Laranjeiras, Lisboa

Loja do Saldanha, Lisboa

Loja de Marvila, Lisboa

Odivelas

Porto

Vila Nova de Gaia

Coimbra

Braga

Faro

As lojas vão estar abertas todos os sábados até 20 de novembro, entre as 09:00 e as 22:00, para a entrega e renovação dos cartões de cidadão ou passaportes. No primeiro sábado em funcionamento, as senhas na loja das Laranjeiras esgotaram pelas 10:30.

PARA RENOVAÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL UM SISTEMA DE SENHAS DIGITAIS

Para as renovações, os cidadãos terão disponível um sistema de senhas digitais, obtidas através do 'site' Mapa do Cidadão, durante o horário de funcionamento dos balcões, existindo também, em alternativa, um dispensador de senhas no local.

Para o levantamento dos documentos, a distribuição das senhas é presencial e e o atendimento será sequencial.

Nas Lojas de Lisboa e Porto será disponibilizada informação em tempo real sobre os tempos de espera nos serviços mais próximos, com o objetivo de permitir uma dispersão mais equilibrada da procura.

Para evitar os aglomerados no interior dos espaços, é aconselhado que se envie um SMS para o número 3838, e assim os cidadãos poderão ser avisados da aproximação do seu atendimento.

Para tal, basta enviar uma mensagem com o seguinte texto: "Siga (espaço) código da sua senha (espaço) número de senhas de antecedência pretendido", por exemplo "siga 45 20".

Esta funcionalidade está disponível para as senhas obtidas online e presencialmente.