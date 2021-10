Bandas filarmónicas orquestram bandas sonoras para filmes históricos e documentais

Os concelhos de Leiria, Peniche, Pombal e Torres Novas jutaram-se para uma iniciativa inédita.

As bandas filarmónicas locais, com o apoio de músicos profissionais, orquestraram bandas sonoras para filmes históricos e documentais. Um dos objetivos desta iniciativa, inserida na rede cultura 2027 da região de Leiria, é introduzir a partilha de experiências dentro do meio artístico.

Ao longo de oito espetáculos foram interpretadas composições originais escritas por artistas da região.

A música, aliada à imagem, foi o mote de um espetáculo que reuniu filmes históricos de natureza documental, versando as realidades dos quatro municípios e criando num cenário cinematográfico único.