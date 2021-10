Duas barras marítimas estão este domingo fechadas a toda a navegação e três estão condicionadas devido à previsão de forte agitação marítima, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo a informação disponível no site da AMN, encontram-se fechadas a toda a navegação as barras do Porto de Cascais e de Esposende.

As barras de Vila do Conde e Póvoa de Varzim estão condicionadas para embarcações de calado superior a dois metros, que devem praticar a barra apenas no período entre duas horas antes e até duas horas depois da preia-mar.

A barra de Aveiro encontra-se condicionada a embarcações de comprimentos inferior a 15 metros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje períodos de chuva e vento mais intensos até ao início da manhã no Norte e Centro e durante a manhã no Sul, com uma diminuição gradual da nebulosidade e do vento a partir da manhã.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros na costa ocidental, sendo de 1 a 2 metros a sul do Cabo Raso e aumentando para 2 a 3 metros durante a manhã.