Jornalistas e importadores estrangeiros visitam Douro para conhecer produção das quintas da região

Um grupo de jornalistas e importadores estrangeiros visitou o Douro para conhecer de perto a produção das quintas da região.

A associação empresarial de Vila Real trouxe agora até as quintas do Douro um grupo de jornalistas e importadores de vários países da Europa porque dar um rosto aos vinhos, associá-los a uma história e enquadrá-los numa paisagem património da humanidade pode fazer toda a diferença na hora de os vender lá fora.

Foram quatro dias com uma agenda muito preenchida. As visitas passaram por quintas de pequenos e médios produtores, que trabalham para nichos de mercado. As opiniões que cada um destes especialistas partilharem são fundamentais para dar a conhecer os produtores do Douro.

